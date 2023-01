Alec Baldwin é acusado por homicídio culposo após matar diretora

Ator será acusado formalmente pela promotoria do Estado do Novo México pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins

Todos vocês se lembram do caso de uma arma que disparou no set de gravações do filme ‘Rust’, matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins. Acontece que agora a promotoria dos Estado do Novo México anunciou que o ator Alec Baldwin será acusado pelo homicídio, contando que há evidências suficientes do crime.

De acordo com o TMZ, o ator poderá pegar até cinco anos de prisão caso seja condenado. Vale lembrar que o disparo foi feito sem que ele soubesse que tinha uma bala no gatilho.

“Depois de uma análise completa das evidências e das leis do estado do Novo México, determinei que há evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipe de filmagem de ‘Rust'”, afirmou a promotora judicial.