Alcione celebra sucesso de cirurgia: “Estou passando bem em casa de repouso”

Cantora tranquilizou os fãs após receber alta do Hospital Copa D´Or

Notícia boa correndo solta por aqui. A cirurgia de Alcione ocorreu como o planejado e a cantora já celebra o sucesso do procedimento recebendo alta do Hospital Copa D´Or no sábado (13). Nesta quinta (18) Alcione fez um vídeo para tranquilizar fãs e amigos.

“Oi, minha gente! Tô passando aqui para dar notícias minhas e dizer para vocês que minha cirurgia foi um sucesso! Estou passando bem, estou em casa de repouso e agradeço a Deus por esse sucesso. Obrigada pelas preces e vou me restabelecer o mais breve possível para a gente ‘chegar junto’! Um grande beijo!”, declarou a cantora.

A cirurgia foi feita para a correção de um desalinhamento na coluna, mais chamado de discopatia degenerativa de L5, que são sinais de desgaste nos discos invertebrais.