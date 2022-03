Maira Cardi sobre Laís: “muito falsa”

Esposa de Arthur Aguiar mandou recado para médica e disse que não vai conhecê-la

EITA. Todos podem ter caído no papinho de Laís com Arthur depois do jogo da discórdia nesta segunda (07), menos Maira Cardi. A médica tinha dito que queria conhecer a esposa do brother fora da casa, mas esse meet não acontecerá se depender de Cardi.

Comentário de Maira Cardi sobre Laís (Foto: Reprodução)

“Ela é muito falsa, falou isso e meia hora depois já estava falando mal dele no quarto novamente!”, disse Maira. Será que Laios usou as lágrimas como estratégia? Já vimos uma apelação parecida com o que Jade fez no seu discurso de permanência.

Pensa que acabou? Jamais. Cardi ainda disse que se depender dela a médica não irá conhecê-la. “Nem na audiência do processo que a equipe dela criou ela vai me conhecer, porque faço questão de mandar um representante qualquer para não ter o desprazer de encontrá-la”, completou.

Maira Cardi diz que não vai conhecer Laís (Foto: Reprodução)

Eu não sei vocês, mas senti Cardi bem nervosinha com o acontecido, será que é ciúme ou apenas raiva de Laís pelas atitudes da gata dentro do jogo? Acho pouco provável ser ciúme…