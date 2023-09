Ainda na UTI, Kayky  Brito passa por fixação de fraturas

Desde o acidente, o ator permanece sedado, em ventilação mecânica e sob os cuidados da equipe médica da Unidade de Tratamento Intensivo.

Minha gente, no início da tarde desta segunda-feira (04), o Hospital Copa D’Or, que fica localizado em Copacabana, emitiu um novo boletim médico sobre o quadro clínico do ator Kayky Brito, que foi atropelado na madrugada do último sábado (02).

De acordo com o boletim médico, o estado do ator ainda é grave, porém, hoje ele passou por um procedimento de sucesso, para fixação de fraturas na pelve e no seu braço direito.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI. Hoje foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso”