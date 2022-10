Águas passadas: Selena Gomez posa ao lado de Hailey Bieber

Atriz encontrou a atual esposa do seu ex-namorado durante o 2º Annual Academy Museum Gala

Selena Gomez segue sendo uma das artistas mais sensatas do mundo das artes e eu posso provar. Minhas fofoqueiras de plantão adoram uma rivalidade, mas a morena mostrou ser da paz e posou ao lado de Hailey Bieber, mesmo depois de tudo que a esposa do seu ex-namorado, Justin Bieber, disse a seu respeito. As duas se encontraram durante o 2º Annual Academy Museum Gala e mostraram que a treta ficou no passado.

O evento aconteceu em Los Angeles e para quem não sabe, recentemente Hailey tinha contato que recebe muito hate dos fãs da Selena, que dizem que ela “roubou” Justin da cantora.

Selena, por sua vez, sempre pediu para que parassem com as ofensas e que deixassem isso no passado. Vale ressaltar que Justin e Selena viveram um romance de oito anos, entre idas e vindas.