Agressor de Victor Meyniel muda de nome no Instagram

Yuri Moura assumiu outro nome na rede social diante de todo hate que vem sofrendo diante a agressão ao ator

Depois de um episódio traumático para Victor Meyniel, que foi agredido por Yuri Moura após o conhecer em uma boate do Rio de Janeiro, o estudante mudou o seu user do Instagram a fim de dar um chá de sumiço, mas as minhas fofoqueiras são mais espertas do que parece e já localizaram o seu novo nome nas redes.

Na tentativa de fugir do hate e dos ataques dos internautas ele mudou o seu nome para José Fernandes @fernandesjoseampo).

Vale ressaltar que ele deu diverso socos no rosto do ator na portaria do seu prédio e o ataque teria acontecido por Victor ter “exposto” a sua orientação sexual.