AGORA: Funcionária revela à Record ter visto mãe de Larissa Manoela quebrar um dente da atriz

A ex-funcionária da família da atriz, que não quis se identificar, revela que a agressão de Silvana aconteceu após Larissa afirmar que só ela trabalhava em sua casa.

Gente, a cada dia que passa essa história entre a atriz Larissa Manoela e os seus pais fica ainda mais séria. Após a TV Globo dar espaço para a atriz expor a sua versão dos fatos e o SBT dar a oportunidade dos seus pais, Silvana e Geraldo, se pronunciarem, no início da tarde desta (21), o programa jornalístico Balanço Geral, da Record TV, deu espaço para que uma ex-funcionária da família colocasse a boca no trombone e revelasse tudo o que presenciou no tempo em que trabalhava na casa da famosa.

Na entrevista, a mulher, que preferiu não se identificar, afirma que, além dos diversos abusos psicológicos e financeiros, Silvana já chegou a agrediu Larissa fisicamente, ao ponto de quebrar o dente da atriz, simplesmente porque a mesma não gostou da resposta que recebeu da filha.

“‘Ai, eu quebrei o dente da Larissa e quebraria novamente’… Isso são coisas que, para quem prestava serviço ou estava em set de filmagens, nunca foi escondido”, revelou a ex-funcionária.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o caso aconteceu em 2017, quando a garota que possuía apenas 16 anos e que já estava pronta para participar do programa ‘Vai, Fernandinha’, que é apresentado pela atriz Fernanda Souza, disse para a mãe que somente ela trabalhava em sua casa.

Irritada com a fala de Larissa, Silvana deu um tapão na boca da atriz, que teve que cancelar a gravação, pois, a agressão que acabara de sofrer havia quebrado um de seus dentes da frente.

Além disso, a funcionária revela que a mãe da atriz, por saber que ela era apaixonada por animais de estimação, maltratava os animais para causar sofrimento na garota.