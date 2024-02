Agatha Moreira tranquiliza os fãs após sofrer acidente na neve

Agatha Moreira levou os seus fãs ao delírio ao contar que sofreu um acidente na neve em Courchevel, na França. A atriz decidiu se aventurar na neve, e acabou sofrendo um acidente enquanto esquiava. Na queda, ela quebrou o pé.

“Courchevel foi incrível, então fica aqui um post com alguns momentinhos. Só não esperava voltar com esse suvenir inesperado da última foto. Tô com um vídeo aqui pronto pra mostrar pra vocês o que aconteceu, como chegamos aqui… pensando aqui se posto”, disse a artista ao postar algumas fotos da viagem, mas sem explicar o que de fato aconteceu.

Depois, Agatha postou um vídeo contando os detalhes do acidente. Ela mostrou o momento que foi socorrida após a queda, a ida ao hospital e quando contou para o namorado, o ator Rodrigo Simas, que havia se machucado.