Afinal, o que tem o filho de Zé Vaqueiro que está na UTI?

O sertanejo vem sendo altamente criticado na web após viajar para Fernando de Noronha enquanto seu filho caçula continua internado.

Minha gente, não se fala de outra coisa na internet. A galera caiu em cima do cantor sertanejo Zé Vaqueiro após ele viajar com sua família para Fernando de Noronha enquanto seu filho caçula que acaba de completar 3 meses segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Neonatal, em Fortaleza, no Ceará.



Para quem não sabe, Arthur foi internado na UTI desde o nascimento, em julho, após o diagnóstico de uma malformação congênita decorrente do trissomia do cromossomo 13, chamada de Síndrome de Patau. A doença genética é causada pela repetição do cromossomo 13 com uma cópia a mais (o normal seriam duas, nesta condição se apresentam três), que interfere diretamente no desenvolvimento do feto, o que resulta em problemas no sistema nervoso, defeitos cardíacos e a formação de fendas no lábio e céu na boca. A primeira descrição da síndrome foi feita na década de 1960, pelo geneticista Klaus Patau.

Nesta quinta-feira (26), Zé Vaqueiro explicou o motivo que levou a tomar a decisão de fazer uma viagem com a família depois de receber tantas críticas. “A gente foi para Fernando de Noronha para não ‘endoidar’. A gente foi para Fernando de Noronha para que os nossos filhos tivessem algum momento que não fosse igual ao que a gente está tendo nos últimos dias”, disse ele.

O artista e sua esposa concluíram que ter um momento desses como esse com os filhos fosse saudável. “A gente quer receber o Arthur em casa na nossa melhor fase, da melhor maneira possível. E a gente precisa estar bem, com a saúde mental bem”, afirmou.