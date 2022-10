Marketing? Imaturidade? Exploração da vida pessoal? Afinal, o que aconteceu entre Jojo Todynho e Lucas?

O anúncio do término foi feito pelo militar na tarde de ontem (8)

A tarde deste sábado (8) começou daquele jeito. O fim do casamento entre a celebridade Jojo Todynho e o militar Lucas Souza mexeu, definitivamente, com as estruturas da imprensa, até porque a funkeira tem um forte apelo popular.

Mas o que muitos estão se questionando é se tudo isso não passa de uma estratégia de marketing do casal, por conta do aumento nas visualizações no último clipe da cantora e a estreia de Lucas no YouTube. Será que realmente trata-se de marketing ou será que é uma crise de imaturidade? Afinal, há poucos dias, Jojo declarou em seu podcast, ‘JojoMeiaNove’, que ela foi a primeira mulher na vida de Lucas.

O anúncio da separação, que foi feito pelo militar, pegou a todos de surpresa, inclusive a própria cantora, que declarou em seu instagram que não estava sabendo de nada. Revoltado, Lucas postou stories dizendo que a cantora sabia sim sobre a sua decisão e que jamais terminaria um relacionamento através das redes sociais.

Já, durante essa madrugada, o militar apagou todos os stories e a publicação em seu feed, onde falava sobre o término, substituindo-os por dois stories com links, um que leva ao clipe da música ‘Bangu’, de Jojo e o outro que leva ao novo canal do Youtube do militar, o que só aumentou as suspeitas dos fãs, de que tudo não passou de uma trollagem.