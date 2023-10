Afinal de contas, Felipe Neto é vegetariano!?

O influenciador e youtuber Felipe Neto fez sua primeira participação em um podcast e o escolhido foi o PodPah.

Minha gente, olha só essa declaração que o meu amigo Felipe Neto deu sobre o processo de se tornar vegetariano e o que o levou há essa decisão. Durante sua entrevista no PodPah, Felipe disse que já tinha decidido não comer mais carne devido a tamanha crueldade pelo que os animais passam, mas disse que jamais seria um daqueles veganos ou vegetarianos insuportáveis que querem converter as pessoas a todo custo e também falou do quão saudável ele está hoje em dia desde que tomou essa decisão.



Ele disse que simplesmente acordou e falou que não ia mais comer carne. Mesmo depois de 4 anos sem consumir carne, Felipe disse que parou de comer aos 31 anos, mas que sente saudades do gosto e não de comer carne. E sabemos que o Fefo era o terror dos rodízios de churrasco hein? Tanto que ele dava prejuízo em churrascaria, pois ele só consumia carne quando ia.