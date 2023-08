Affair de Mc Cabelinho não descarta traição: “Ele está namorando e traiu”

Duda Mehdef usou suas redes sociais para falar mais sobre a possível traição de Mc Cabelinho que estava namorando Bella Campos

Duda Mehdef não deixou de dar detalhes sobre sua possível relação com Mc Cabelinho. Os boatos começaram a circular na internet ainda esse final de semana e não deixaram de envolver o nome de Bella Campos, que era a então namorada do cantor. Duda disse que os dois se encontraram e disse que o lance dos dois não é de hoje.

“Eu sou fã do Victor (nome de batismo de Cabelinho) desde 2016. Eu conheci ele em 2018. A gente começou a se envolver das vezes que ele vinha pra Belo Horizonte. Aconteceram algumas brigas também por conta de amigos dele que eu acabei ficando e ele descobriu, então aí tem umas tretinhas. A nossa relação já é meio conturbada desde sempre”, disse ela.

A jovem confessou que ficou com MC Cabelinho em Belo Horizonte. “Eu vi ele ontem, sim, foi lá no hotel, sim. Ele me falou que não está namorando. Se é verdade ou não, não sei. Ou ele está namorando e traiu, ou ele não está namorando e vai contar pra vocês com tempo”, contou a moça.