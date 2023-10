Afastada das redes sociais, Luísa Sonza notifica seus fãs sobre como se encontra após traição

A cantora relatou como tem sido seus dias desde que deixou suas redes sociais sobre a gestão da sua equipe.

Amores, desde que anunciou seu afastamento das redes sociais, a cantora Luísa Sonza voltou a publicar em suas redes sociais. Ela compartilhou uma coletânea de fotos de que tem vivido nesses últimos tempos. Festas, sofá com o cachorro e até mesmo aplicando injeções na farmácia: a artista não poupou os fãs de um detalhe sequer de sua rotina. E também fez questão de esclarecer que está se sentindo bem e aliviada com o período fora da Internet.



A loira decidiu por deixar a web após os inúmeros ataques pela exposição do término. Embora não tenha sumido totalmente –como havia feito outras vezes, especialmente após romper o casamento com o humorista Whindersson Nunes–, ela admitiu ter desinstalado as plataformas do celular e repassado a gestão de seus perfis para sua equipe.



Recentemente, ela compartilhou um carrosel de fotos de seus últimos dias. Em um desses registros, aparece fazendo careta e pose numa escada. Em outra, também faz careta enquanto toma uma injeção nas nádegas. Ainda posa ao lado de Duda Beat numa festa, faz penteados no cabelo e relaxa num hotel, com um roupão branco nas imagens.



“Fora das redes sociais, estou descobrindo que se vive muito mais. Estou muito mais tranquila e muito mais feliz! Sigo longe, mas sempre perto de vocês de alguma forma (isso só vale pra quem gosta de mim). Amo vocês! Aqui vai mais um dump dos meus últimos dias, beijo”, escreveu.