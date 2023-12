Advogados de Alexandre explicam gesto arbitrário: “Ele desistiu inicialmente como um gesto de pacificação”

O empresário estava em processo de separação de Ana Hickmann, mas fez a retirada do pedido de separação da apresentadora após conseguir a visita ao filho

O advogado responsável por representar Alexandre Correa nos tribunais diante da separação do empresário e de Ana Hickmann contou detalhes sobre o movimento no divórico do casal por parte de Alexandre. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, ele conta que ele não abriu mão da separação, apenas tentou um movimento de pacificação.

“Ele desistiu inicialmente como um gesto de pacificação. No sentido de que parte dele o divórcio poderá ser consensual”, explicou Enio Martins Murad para a ‘Quem’. Na prática, os dois querem se livrar das questões que podem vir após um divórcio litigioso, ou seja, sem acordo entre as partes.

Alexandre Correa não vê o filho desde o dia 11 de novembro, quando saiu de casa após brigar com Ana Hickmann.