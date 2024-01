Advogado de Jair Bolsonaro nega suposta fuga do ex-presidente

Além disso, ele ainda afirmou que não foi encontrado nenhum computador na casa ou no gabinete dos integrantes da família Bolsonaro.

Amores, que babado! Na manhã desta segunda-feira (29), o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou as suas redes sociais para negar suposta fuga do político.

Através do seu twitter, Fabio Wajngarten afirmou que juntamente com seus filhos e alguns amigos, Jair saiu para pescar antes que os agentes da PF cumprissem o mandado de busca e apreensão na casa onde a família está hospedada, na região dos Lagos.

“Vamos arrumar a bagunça de fakenews: 1- O Presidente @jairbolsonaro saiu para pescar às 5:00 com filhos e amigos bem antes de qualquer notícia. 2- Não foi encontrado nenhum computador de quem quer que seja na residência ou gabinete do vereador @CarlosBolsonaro”, afirmou o advogado.