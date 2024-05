Advogado de Bolsonaro critica Craque Neto nas redes sociais: “O craque de ontem é o ninguém do amanhã”

Genteee, trago atualizações desse babado que está deixando a internet enlouquecida. Como eu mencionei para vocês ontem, o apresentador Craque Neto soltou o verbo sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro no evento solidário do Guarani Futebol Clube e ele falou que renunciaria o título de ídolo se o clube mantivesse essa decisão. Vejam o vídeo aqui embaixo:

Mas, na noite desta sexta-feira (24), o assessor e advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten detonou a atitude do ex-jogador de futebol numa postagem em seu perfil do X (antigo Twitter).

“É inacreditável a fala do Neto no programa que ele apresenta atualmente. Tenho absoluta convicção que os anunciantes que investem no horário dele NÃO compactuam com referido egoísmo e lacração. É hora de ajudar o povo do Rio Grande do Sul e não de tentar criar factoides midiáticos em meio a tamanha tragédia e destruição. O craque de ontem é o ninguém do amanhã dependendo da conduta do dia a dia.”