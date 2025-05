Adversário de João Fonseca em Roland Garros já se recusou a competir por não querer se imunizar na pandemia

Gente, estava praticando beach tennis em dupla em um resort de Angra. Junto com as amigas, me diverti horrores tentando não deixar a bolinha cair. Eis que no intervalo da partida fico sabendo de uma polêmica baphônica que o adversário do divo João Fonseca se meteu durante a pandemia. Amores, fiquei estarrecida e, agora, estarei torcendo duas vezes mais para o brasileiro.

Bem, acontece que o adversário derrotado pelo tenista João Fonseca, de 18 anos, em Roland Garros, foi o experiente (e antivacina) Pierre-Hugues Herbert, de 34 anos, que perdeu a partida em sets diretos. Em 2021, o francês protagonizou uma polêmica desportiva ao desistir do Australian Open após se recusar a tomar a vacina contra a covid-19.

“É uma escolha pessoal não tomar a vacina”, disparou na ocasião.

Para a partida, João Fonseca é o grande favorito (Roland Garros/Divulgação)

Antes do revés contra Fonseca, Herbert venceu o também francês Benjamin Bonzi por 3 sets a 2, fato que aumentou seu destaque para a partida individual contra o jovem brasileiro.

Atualmente, Hugues Herbert detém a posição de número 147 no ranking mundial da ATP, enquanto João Fonseca é o número 65 da lista. A melhor posição individual do tenista francês foi registrada em 2019, quando conseguiu ser o 36º melhor do ano.

No entanto, quando se trata de partidas em duplas, o nome do francês é consolidado ao lado de Nicolas Mahut, com incríveis 24 títulos, sucesso que lhe rendeu o segundo lugar no ranking em 2016.

Além de tenista treinado pelo próprio pai, Hugues Herbert é um exímio guitarrista e um grande fã de futebol, especialmente do craque compatriota Zinedine Zidane.