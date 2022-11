Adriano Imperador vai se casar no civil com festa apenas para os mais íntimos

Ex-jogador já elegeu a sua imperatriz e o casal já usa aliança para simbolizar a união

Adriano Imperador deu fim a vida de solteiro e decidiu pendurar as chuteiras. Ele e Micaela Mesquita vão unir as escovas de dentes no dia 30 deste mês em uma cerimônia no civil com comemoração apenas para os íntimos. Para quem não sabe, o craque do futebol já teve o posto de imperatriz disputado por muitas e a concorrência era altíssima.

O ex-jogador reatou com Micaela pela quinta vez e os dois já são casados na igreja, chegando a usar aliança e tudo, mas faltava a parte civil da relação.

Vale lembrar que a noiva é evangélica e a celebração deverá acontecer pelas bênçãos de um pastor. O anúncio foi feito em um almoço de família com todos os parentes presentes na ocasião. Felicidades ao casal!