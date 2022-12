Adriano Imperador passa o Natal com família e amigos, mas cadê Micaela Mesquita?

Boatos revelam que o casal tenha passado por um novo término na relação problemática

Eita! Micaela e Adriano Imperador ganharam os holofotes mais uma vez depois de darem o que falar com um casamento problemático. Minhas fofoqueiras de plantão notaram que os dois passaram o Natal separados. E de acordo com o Jornal Extra, o ex-craque da bola passou a ceia com os amigos e familiares, mas nas fotos não vimos a cabeleireira.

Tudo indica que os dois tenham se separado mais uma vez, depois de todo o bafafá e diversas separações, parece que dessa vez foi para valer.

Na época que os boatos correm soltos ele se pronunciou e disse que tudo não passou de uma briga de casal, mas dessa vez nenhum dos dois usaram as redes sociais para falar sobre o possível término que chegou como uma avalanche na mente das minhas fofoqueiras.