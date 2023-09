Adriane Galisteu revela que foi deixada no vácuo ao indicar nomes para A Fazenda

A apresentadora citou nomes como Thais Carla e a filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel para esquentar o reality da Record

Adriane Galisteu quer ver o fogo no parquinho e chegou a indicar alguns nomes para a nova edição do reality da Record. Acontece que em entrevista ao podcast da Caras, ela revelou que foi ignorada pelo diretor do programa que mantém segredo sobre os possíveis peões do reality.

“Minha lista é tão boa. Tem uma que eu adoraria, ela está grávida, mas acho que seria uma participante incrível, a Thais Carla. Comecei a ver o nome dela pipocar e achei que seria uma participante divertida, ela tem empoderamento. São mulheres fortes para a gente, que representam. Precisamos desse tipo de mulher lá dentro”, compartilhou Adriane Galisteu.

“Colocaria a Silvia Abravanel. Ela é uma figura meio diferente, ela tem essa coisa de ser a filha do Silvio [Santos]. A gente já teve a experiência com o Tiago Abravanel no BBB, mas foi muito leve. Acho que a Silvia é mais ‘porretona’. Tem uns nomes que passam na minha cabeça: Kadu Moliterno, Luciana Vendramini…”, acrescentou a apresentadora.

Ela ainda fala sobre o vácuo. “Alô Carelli, amor da minha vida que me deixou no vácuo desde março, só para você saber. Eu provo que ele me deixou no vácuo, porque vou mandando para ele no direct os possíveis participantes, quem eu acho que seria incrível. Tem gente que me encontra e fala: ‘Queria tanto’. Vou lá e mando. Não respondeu uma. Nem para falar ‘que legal’ ou ‘não, de jeito nenhum'”.