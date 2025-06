Adriane Galisteu: “Não suporto Francisco Cuoco”

Amigas, estou aqui no Boteco Belmonte de Ipanema tomando um vinho tinto enquanto como um belíssimo fondue de queijo e de chocolate nesse domingo friorento aqui no meu país Rio de Janeiro, quando recebo um áudio da minha amiga do Cosme Velho sobre a Adriane Galisteu.

A apresentadora revelou que viveu um momento bastante traumático com o ator Francisco Cuoco durante sua infância. Ela contou todos os detalhes do ocorrido em um episódio da segunda temporada da série documental “Barras Invisíveis”, do Universal+, que estreou na última quinta-feira (12). Na ocasião, ela disse que o veterano lhe negou um autógrafo.

Esse relato de Galisteu aconteceu durante uma conversa sobre feridas emocionais. “Acho que essa minha simpatia de tirar foto [com todo mundo] vem do trauma com Francisco Cuoco”, revelou a loira.

Em seguida, a famosa relembrou o momento em que encontrou o ator: “Eu tinha nove, dez anos, estava numa feira com minha mãe, que era muito fã dele. Ela me mandou pedir um autógrafo. Fui até ele, puxei pela blusa e perguntei: ‘Você poderia me dar um autógrafo?’ E ele respondeu: ‘Agora não, depois’.”

Mesmo sendo uma criança, ela disse que ficou extremamente magoada com o ocorrido. “Aquilo caiu feito uma bigorna. Fiquei sem graça. Tenho pavor do Francisco Cuoco. Nunca mais encontrei com ele, mas, se ele não sabe, agora está sabendo”, afirmou. “Chupa essa manga, Francisco Cuoco”, brincou ainda.

Ela aproveitou para dar sua opinião sobre a postura dos famosos durante o atendimento aos fãs. “Acho que, quando você escolhe essa profissão, você não escolhe para ser anônimo, escolhe para ser famoso. E, quando você é famoso, você emociona as pessoas”, defendeu.

A loira afirmou que essa situação constrangedora fez com que ela jurasse que jamais trataria um fã da mesma forma. “Disse para minha mãe: ‘O dia que eu ficar famosa, nunca vou negar atenção a ninguém’. Me traumatizou esse negócio”, admitiu.