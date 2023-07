Adriana Esteves sentia desespero por conta de arma nas filmagens de ‘Os Outros’

De acordo com Antonio Haddad, a atriz não se sentia confortável com a arma em cena. O ator deu detalhes sobre as filmagens em entrevista ao Lucas Selfie

Antonio Haddad contou detalhes sobre o sucesso no streaming da Globo, ‘Os Outros’, o ator contou que Adriana Esteves ficava bem nervosa por ter que contracenar com armas na trama mesmo com a ajuda dos dublês e de todo o sistema de segurança.

O ator ainda revelou que ela perguntava diversas vezes para que os cartuchos fossem esvaziados antes de tocar no objeto. “Ela perguntava: ‘Quantas balas têm? 15? Então dá 30 tiros no chão, por favor’. Porque é isso, é uma arma, atira, m*ta. Precisávamos pedir para atirar 30 vezes no chão para garantir que não tinha nada”, contou o artista.

Ele ainda completou: “Ela pedia isso para a pessoa que cuidava da arma, sempre. Adriana gravava muito com a arma na mão, é muito trabalho […] A gente não gravou com festim, não teve nenhum calibre entrando no set, só as armas em si. Tentamos evitar ao máximo”, finalizou.