Adriana Bombom sai em defesa de sua filha: “Acho que é melhor ficar quieta do que se manifestar”

Lily Nobre tem sido detonada por fazer parte de um grupo polêmico dentro do reality da Record e a mãe rebateu as acusações

Adriana Bombom contou que deu dicas valiosas para a filha diante do mundo dos realities da vida. Vale ressaltar que sua filha, Lily Nobre está dentro da Fazenda foi alvo de críticas por participar do grupo mais polêmico da edição. A mãe não deixou de falar sobre o fato com a Caras Brasil e revelou que ela não pode ser vista como “planta” dentro do grupo.

“O público de reality é diverso e cada um tem a sua forma de sentir o movimento dos participantes, até porque cada pessoa torce para o participante com o qual mais se identifica”, defende ela.

“Eu vi que a Lily está mais ligada a um determinado grupo que tem falado e pensado em estratégias desde o início. Por outro lado, não os vi envolvidos em polêmicas agressivas de baixo nível. Então acho que é melhor ficar quieta do que se manifestar erradamente”, completa.

Ela ainda finaliza: “Eu alertei que alí é um jogo no qual até mesmo os mais amigos se tornarão concorrentes em algum momento. Também a alertei para observar o comportamento dos outros e não falar palavrões, nem se envolver em confusões pesadas. Além disso, pedi para não se exceder em bebidas nos dias de festa”, disse.