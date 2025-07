Adolescente sobrevive após disparar acidentalmente prego no próprio coração em SC

MEUUU DEUUUS! Gente, estou aqui no Largo da Prainha fazendo um pequeno esquenta com as minhas primas que acabaram de chegar da Europa, quando recebo um áudio da minha amiga falando sobre um caso que rolou em Santa Catarina nos últimos dias que me fez dar um berro daqueles de tão chocada que eu fiquei.

Acontece que um rapaz de 17 anos identificado como Ederson Ezequiel Scheffer sobreviveu depois de disparar acidentalmente uma pistola de pregos contra o próprio coração na cidade de Morro Grande (SC). Ele passou por uma cirurgia de emergência com o coração batendo, procedimento considerado de altíssimo risco.

Ele foi atingido no coração por um prego disparado acidentalmente enquanto manuseava uma pistola automática. O episódio ocorreu no dia 20 de junho, quando Ederson acabou disparando contra o próprio peito, um prego de cerca de quatro centímetros que perfurou o osso do esterno e acabou causando uma lesão de cinco centímetros no músculo do ventrículo direito.

Após o disparo, o jovem foi levado para atendimento especializado por conta da gravidade do ferimento. Ele foi socorrido inicialmente pelo hospital de Meleiro (SC). Em seguida, ele precisou ser transferido às pressas para o Hospital Dom Joaquim, em Sombrio, que é referência em cirurgias cardíacas na região.

Ederson teve que passar por uma cirurgia de alto risco para remover o prego e reparar o coração. Chegou à emergência em estado crítico, com tamponamento cardíaco, ficou internado por seis dias na UTI, até receber alta e voltar para casa.

O adolescente disse que “nasceu de novo” após o acidente. Ele contou que, quando acordou depois da cirurgia, sentiu um grande alívio ao perceber que estava vivo. “Estou aliviado. Aqui no hospital não me faltou nada. Estou me sentindo bem melhor. Nasci de novo”, afirmou. Segundo ele, seu maior desejo agora é retomar a rotina com a família, voltar aos estudos e cuidar melhor da saúde. “Quero aproveitar cada dia como se fosse o último. Foi um susto muito grande, mas me fez valorizar tudo o que tenho”

A mãe de Ederson, Elizete Rocha Scheffer, relatou que está aliviada e agradecer à equipe médica. Ela disse que ficou desesperada ao receber a notícia do acidete e sem saber se o filho sobreviveria. “Foi Deus e vocês aqui. Agiram rápido e com muita competência salvaram o meu filho”, declarou. Para Elizete, o filho voltar para casa com vida foi um milagre. “É como se ele tivesse nascido de novo. Não tenho palavras para agradecer”