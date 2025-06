Adeus, musa do forró! Faby Bezerra morre aos 36 anos após luta corajosa contra o câncer

Triste notícia para o mundo do forró! A cantora Faby Bezerra, conhecida no Ceará e em todo o Nordeste pelos seus sucessos no ritmo mais arretado do Brasil, faleceu na última quinta-feira (19), em Fortaleza, aos 36 anos, vítima de um câncer no colo do útero. Um choque para os fãs e amigos que acompanhavam de perto sua luta bravíssima contra a doença, descoberta no ano passado, logo após o nascimento do seu bebê mais novo.

Mesmo enfrentando sessões de quimioterapia, queda de cabelo e perda de peso, Faby, guerreira que só ela, não abandonou os palcos logo de cara. A forrozeira fez shows até onde o corpo aguentou. Mas o câncer voltou, e a artista precisou parar tudo para cuidar da saúde.

O adeus foi comovente: o velório rolou nesta sexta-feira (20), em Fortaleza, e o enterro foi em sua cidade natal, Limoeiro do Norte, cercada de amigos, familiares e fãs emocionados.

Faby era mãe dedicada de quatro filhos e casada com João Paulo, que relembrou com carinho: “Ela sempre sonhou em cantar. Começou na igreja, depois foi para as bandas aqui do Vale do Jaguaribe… viveu a música desde menina.”

Ela passou por vários grupos de forró que animaram bailes e festas do interior cearense, como Raízes do Forró, Forró Forrado, Forró na Veia e mais recentemente no Forró Bota Pra Cima.

O Instagram de Faby foi inundado de mensagens de carinho: “Sua voz encantava, sua luz era única”, disse uma amiga. Que sua energia contagiante e sua alegria fiquem pra sempre na memória dos fãs!