Ademir, ator de Terra e Paixão, revela que recebe nudes nas redes sociais

Em entrevista à Revista Caras, ele contou detalhes sobre o seu personagem e que recebe indiretas no seu Instagram pessoal, como Charles Fricks

Só quem viveu um personagem assediado pela mídia vai saber o que é ter o seu Instagram bombardeado de nudes, não é mesmo Charles Fricks? O ator de Terra e Paixão que dá vida ao Ademir contou detalhes sobre as mensagens no direct do seu Instagram oficial em entrevista à Revistas Caras.

“Nas ruas as pessoas têm sido muito generosas comigo. Muito carinhosas. Nas redes sociais recebo cantadas, elogios e, às vezes, recebo “nudes”. Acho que pelas redes sociais as pessoas se sentem mais à vontade para ousarem nas cantadas”, disse.

O ator ainda rebate que o uso das redes sociais deve ser usado com cautela. “Gosto muito de visitar as redes sociais, mas filtro o que consumo por lá. Tem muito ódio gratuito. As pessoas escrevem qualquer bobagem e acham que é isso mesmo, que tudo bem”, disse ele.