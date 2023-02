Adam Levine processa vendedor por comprar uma Maserati falsa por R$1 milhão

Cantor está processando Rick Cole, um vendedor de carros americano que vendeu a ele um modelo milionário falso

Minha gente o pau vai quebrar na justiça e o lado mais forte vai levar a boa na jogada. Adam Levine abriu um processo contra um vendedor de carros que vendeu a ele uma Maserati falsa avaliada em R$1 milhão. De acordo com o TMZ, o artista acreditou que o carro era raro e por isso fechou o negócio.

Os documentos ainda contaram que Adam trocou o seu carro, uma Ferrari de 950 mil dólares pelo carro, pagando ainda uma diferença de 100 mil dólares.

Trata-se do modelo ‘Maserati Ghibli 4.0 Liter Spyder’, o qual foi produzido apenas 25 modelos no mundo todo, o que gerou a curiosidade no cantor diante a originalidade do veículo.