Acusado de estuprar gestante durante parto, Ex-médico é aprovado em vestibular para Turismo na UERJ

Gente, me faltam caracteres suficientes para descrever o quão chocada e horrorizada eu fiquei ao saber disso aqui. Vocês lembram daquele ex-anestesista que foi preso por estuprar pelo menos uma gestante durante o parto em um hospital público do Rio de Janeiro? Pois bem, já que o querido (pra não dizer outra coisa) teve o seu registro para exercer a medicina cassado de forma definitiva, Giovanni Quintella Bezerra prestou vestibular e foi aprovado no curso de Turismo da Universidade Estadual do Rio (Uerj). O nome do ex-médico consta na lista dos aprovados para a instituição de ensino.

O portal da CNN procurou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) para saber se o detento poderia ter acesso a um alvará de soltura ou progressão de regime que as aulas desse curso de graduação é 100% presencial. Em resposta, o TJRJ disse apenas que, como o processo tramita em sigilo, não poderia passar mais informações. Regularmente os presos prestam vestibular, no entanto, para cursar a graduação é necessário ter uma autorização judicial.

Obviamente, essa notícia do ex-médico cursando um curso na faculdade estatual do RJ não repercutiu nada como já esperávamos. Nas redes sociais, tanto a Associação Atlética quanto o Centro Acadêmico de Turismo da UERJ postaram uma nota de repúdio sobre a notícia, dizendo que irá tomar medidas cabíveis para impedir que Giovanni faça o curso. Afinal, as alunas do curso declararam que estão em pânico só de pensar que esse homem circula livremente pelo campus e digo mais, assim como as graduandas de Turismo, inúmeras mulheres de outros cursos da UERJ manifestaram essa apreensão nas repetitivas postagens do curso de Turismo.

“Viemos de forma pública demonstrar o nosso choque e desgosto ao receber a notícia de que a segurança das alunas do curso esteja em perigo. Pedimos que leiam a legenda desse post e compartilhem o máximo possível, precisamos alertar e prevenir que o pior aconteça não apenas em nosso curso, mas também em todo o campus”, diz a nota.

Para quem não lembra muito bem do crime, eu explico rapidamente: O agora ex-médico foi denunciado por estuprar uma mulher durante o parto no centro cirúrgico do Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no dia 10 de julho de 2022.

O flagrante foi feito pelo celular de uma das profissionais de enfermagem que acompanhavam a cesariana. Nas imagens é possível ver o momento em que o anestesista abusa de uma paciente durante o parto.

Quintella, que está no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio, responde por estupro de vulnerável. Ele foi proibido de exercer qualquer atividade relacionada à medicina em todo o território brasileiro, depois de ter o registro profissional cassado em uma sessão do Conselho Federal de Medicina (CFM) em caráter definitivo, em dezembro do ano passado.