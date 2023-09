Acusado de divulgar fotos da autópsia de Marília Mendonça tem sua prisão mantida pela Justiça

O acusado André Felipe completou 134 dias de prisão preventiva após ser preso por divulgar fotos da autópsia dos cantores sertanejos.

Minha gente, lembram daquele homem que teve a audácia de divulgar as fotos da autópsia da eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça e dos cantores sertanejos Gabriel Diniz e Cristiano Araújo? Pois então, a Justiça do Distrito Federal manteve a prisão preventiva de André Felipe de Souza Pereira Alves, o acusado de divulgar fotos da autópsia dos cantores citados acima. O juiz Max Abrahao Alves de Souza deliberou que a prisão preventiva de André segue dentro do prazo aconselhado pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal.



Nesta última segunda-feira (28), André estava preso há 134 dias. A Corregedoria aconselha que a prisão preventiva não ultrapasse 178 dias na primeira fase do procedimento do Júri. A Splash entrou em contato com a Defensoria Pública do Distrito Federal, responsável pela defesa de André, e aguarda. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

Robson Cunha, advogado da família de Marília, comentou a decisão: “Da nossa parte, acreditamos na justiça e que sirva de exemplo para a sociedade”, disse a coluna Splash.