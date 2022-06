Acumulador processa Globo por causa de reportagem sobre limpeza de casa

João Batista pede R$100 mil e disse ter virado a chacota no bairro

João Batista Minini, de 65 anos, residente na cidade de Agudos, interior de São Paulo, moveu um processo contra a Globo e sua afiliada TV Tem diante de uma reportagem que tratava sobre a limpeza da casa do ‘acumulador’. De acordo com o Notícias da TV, o idoso informou que passou a ser alvo de chacota no bairro após o entulho da casa encher mais de 15 caminhões da prefeitura.

“O cerne da ação está na imagem dele, que foi vinculada juntamente a esse problema de saúde. Usaram a imagem dele para expor este problema de saúde, que é algo íntimo. Ele teve a vida escancarada porque, embora seja um problema de saúde, a pessoa [é vista] como suja, desorganizada, com falta de higiene. Então, as pessoas aqui da cidade passaram a olhar ele dessa forma”, detalha Marcelo Angella, advogado de Mainini.

Tudo começou em 2019, quando o município enfrentava problemas com a dengue e a Justiça autorizou que a prefeitura fizesse a retirada de entulho da casa dos moradores que fosse necessário. João chegou a discutir com os agentes da Vigilância Sanitária, que demorou 3 dias para retirar todo o entulho da casa.

De acordo com a defesa de Batista, após a repercussão do caso, ele perdeu o acesso o imóvel, tendo que praticamente morar na rua, Meu Deus? O processo será analisado pelo Juiz Saulo Mega Soares e Silva.