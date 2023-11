“Acredito que muito hate que a Ludmilla recebe na web é por causa da Brunna”, dispara Rainha Matos

A influenciadora contou detalhes sobre sua relação com Ludmilla e disse que a carreira da cantora é atrapalhada pela sua namorada

Brunna Gonçalves seria a pedra no sapato de Ludmilla? Rainha Matos contou detalhe para Yasley sobre a relação que tem com a cantora e ressaltou que sempre foi dificultosa por caixa de Brunna e sua inconveniência. Na entrevista ela ainda ressalta que Ludmilla sempre tenta processar a fofoqueira.

“A Ludmilla teve um processo de uma semana quase, ela me processou semana passada, seis meses atras ela me processou, ai ela me pede que eu não cite o nome dela, mas eu não cito o nome dela”, disse.

Ela ainda completa, falando sobre Brunna: “A Ludmilla é uma pessoa, Bruna também, pessoas horríveis. Tudo começou em 2019 eu repliquei uam materia do F5 alguma coisa na matéria dizia que ela falava sobre sexo e eu repliquei, era 21h da noite. A Brunna me mandou mensagem falando pra eu postar a noticia direito porque ela quem tinha dado a entrevista”, explicou.

“Acredito que muito o hate que Ludmilla ganha hoje na internet é por causa da Brunna, por causa do posicionamento da Brunna. O Numanice foi um sucesso, mas a Brunna no outro dia twittou que tinha gente que tinha ido e que não tinha postado que esta ala para não dar engajamento para Ludmilla”, finalizou.