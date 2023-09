Ações da Ambev no ‘The Town’ são proibidas pela Justiça

TJSP determinou que a empresa não realize nenhum tipo de ação de ativação no festival,que é patrocinado pela Heineken.

Amores da minha vida, olha só esse babado que eu acabei de receber aqui. Parece que oTribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) negou um pedido da Ambev para suspender uma decisão liminar que a impede de realizar qualquer tipo de publicidade nos arredores do festival “The Town”, que acontece em Interlagos.

O próprio TJSP já tinha determinado que a empresa abrisse mão de realizar qualquer tipo de ações de ativação da marca no entorno do festival, que é patrocinado pela Heineken, uma grande concorrente. E nesse contrato prevê o direito à exclusividade de exploração comercial durante o evento.



A Ambev recorreu, mas foi novamente derrotada. O tribunal referendou a decisão e proibiu campanhas publicitárias da marca dentro do perímetro de dois quilômetros do local do “The Town”. Promotores da Ambev foram flagrados atuando no exterior do autódromo, o que desrespeitava a relação contratual, segundo a Justiça. A empresa pode ter que pagar R$ 500 mil de multa diária, caso desrespeite a decisão.