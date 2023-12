“Acho que se ela ficasse quieta, ela ganhava muito mais”, dispara Jenny Miranda sobre filha, Bia Miranda

A influenciadora voltou às redes sociais após deixar os fãs preocupados diante do seu estado de saúde após um desabafo forte

Jenny Miranda não ficou calada e deu sua opinião sobre a filha, Bia Miranda, e tudo que ela disse sobre ela nas redes sociais. Vale ressaltar que a ex-Fazenda usou suas redes para fazer um pronunciamento e preocupou os fãs diante do seu estado de saúde. Bia relata que o episódio de crises da mãe já não é novidade para ela.

“Tem muita gente que, mediante a tudo, ainda vem querer aparecer, falar, se pronunciar. Acho que só está esperando um pedacinho de alguma coisa para aparecer. Essa pessoa sabe de quem estou falando, que é a Bia, não tem o que falar. Acho que se ela ficasse quieta, ela ganhava muito mais. Ninguém fala dela aqui, só de lá para cá, nunca daqui pra lá. Sempre foi assim, sempre está sendo assim. só quero que me deixem em paz”, dispara Jenny.

“Eu vim aqui agradecer todas as mensagens de carinho. Foi muito difícil para mim ontem e já vem sendo desde que saí de A Fazenda com todos os ataques, haters, julgamentos. Tem certas pessoas que trazem do jogo para a vida. O Fabio não estava comigo no hospital ontem, até porque ele terminou comigo, então não teria motivo para ele estar comigo lá. Foi ele que chamou a ambulância, que chamou o Uber para a minha mãe. Só tenho a agradecer as pessoas que foram me visitar ontem no hospital, pessoal da Record. Só tenho a agradecer os carinhos de todos vocês”, afirmou.

Não tem um culpado. O único culpado fui eu. Eu que decidi fazer isso, eu que quis fazer isso. Agradeço a Deus e ao Fabio por ter chamado a minha mãe e a ambulância, porque realmente teria acontecido algo ruim, eu tenho um filho para criar, um filho que eu acabei de ouvir mensagem dele e estou desesperada para encontrar com ele logo. Eu tenho que ver o que vou fazer agora da minha vida. Realmente eu não estou bem, eu vou me cuidar, cuidar do meu filho, da minha vida, calculando minha rota. Eu tenho que sofrer o luto pela separação, é muito recente, foi domingo. Eu sigo o Fabio, a gente não parou de se seguir. Ele me salvou no Guarujá, da parada respiratória por conta da intoxicação do camarão, e em todo o nosso casamento por conta de depressão. Ele que cuidou de mim e me salvou, ele não tem nada a ver com isso”, finalizou.