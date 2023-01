“Acho errado vocês enaltecerem certas atitudes que tive no passado”, dispara Karol Conká

Cantora deu uma bronca nos seus fãs que idolatram sua participação no BBB

Limpa, limpa, limpa, todo mal. Aloca! Karol Conká está se mostrando ser uma nova mulher dando até sermão nos seus fãs que idolatram sua passagem pelo BBB. A musa ainda diz que acha errado eles enaltecerem certas atitudes.

“Acho errado vocês enaltecerem certas atitudes que tive no passado. Eu realmente fico com ódio de mim mesma toda vez que vocês resgatam cenas repugnantes. Eu busquei evoluir como pessoa e desejo essa evolução pra vocês. Agradeço a chance que tive de enxergar a vida com mais amorosidade”, declarou.

Vale lembrar que Karol saiu da casa com 99.17% dos votos, deixando bem claro que prefere não rever algumas de suas cenas no reality show da Rede Globo.