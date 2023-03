“Achava que Sasha tinha vergonha de ser minha filha”, dispara Xuxa

Em entrevista para a Caras, a apresentadora deu detalhes sobre a sua relação com sua filha e momentos em família

À medida que os 60 anos de Xuxa se aproximam muito vamos sabendo de sua vida pessoal. A apresentadora disse, em entrevista à Caras, que achava que Sasha tinha vergonha de ser sua filha. A musa ainda lembrou que a filha tirou uma foto dela no curso de moda fora do Brasil, onde ela é considerada um ícone.

“Na faculdade de Moda em que ela estudava, foram falar dos anos 1980 e mostraram uma imagem minha. Ela fotografou uma imagem minha. Ela fotografou na hora e disse que eu era um ícone, ficou orgulhosa. Ter sido uma pessoa que lançou moda e surpreendeu. Foi bacana, porque achava que ele tinha vergonha de ser minha filha”, disse.

A musa ainda completou: “Por exemplo, quando alguém dizia que parecia comigo, ela não reagia e isso me machucava. Mas, em 2022, ela fez fotos com os meus antigos looks. Chorei ao saber que a ideia partiu da Sasha por ela me considerar um exemplo no universo da moda, que está ligada à carreira que ela escolheu. Sasha sempre foi meu maior orgulho, mas eu não sentia reciprocidade. Hoje, vejo que ela me admira”, declarou.