“Acabei sendo vítima do efeito colateral e me chocou”, diz Sidney Sampaio após acidente

O ator contou que estava se recuperando do acidente e agradeceu as mensagens de carinho e apoio dos fãs e amigos

Sidney Sampaio bateu um papo com Sonia Abrão e não deixou de falar sobre o acidente que se abateu sobre sua vida pessoal. O ator contou que está se recuperando e que o acidente foi proveniente dos medicamentos e da privação do sono. Sidney ainda ressalta que está bem e agradece as mensagens que tem recebido.

“Graças a Deus estou me recuperando super bem, seguindo a recomendação dos médicos. Foi um grande susto para mim e para os fãs. Agradeço pelas mensagens que recebi, fica aqui a minha gratidão. Estou bem, só agradeço”, disse ele.

Ele ainda falou sobre o remédio que estava tomando por conta própria. “Eu não fazia [uso do remédio], não estava fazendo acompanhamento médico. Em uma crise de restrição de sono, de ansiedade, eu falei que precisava dormir e acabei sendo vítima do efeito colateral e me chocou. Eu sempre falo para as pessoas procurarem um médico. Não se automediquem, isso é muito sério. Agora eu sigo a orientação dos meus médicos à risca”, afirmou ele.