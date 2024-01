ABSURDO! Venâncio teve caso com a própria filha, em Renascer?

Já na primeira semana da trama das 21h, o folhetim explora a polêmica relação entre Venâncio e a sua filha Marianinha.

Em Renascer, vão logo descobrir quem engravidou Marianinha, a primogênita de Venâncio (Fábio Lago), que foi mandada embora de casa. Ao se sentir atraído por Maria Santa (Duda Santos), ele elogia a menina: “como é bunita! É inté pecado falá… Mas essa diaba chega a c mais bunita que a ôtra. E é minha fia, disgraça! Num posso dexá aconteceu aquilo ôtra veiz! É Venâncio, c num pode!, diz ele.

Santinha recolhe as roupas do varal, e ele escondido fica olhando as coxas dela quando ela abaixa ou sua roupa sobe, sem nem ver que seu pai estava a olhando. Quando ela o vê, pergunta se aconteceu algo ou se ele precisa de alguma coisa, na maior inocência.

Ignorantemente, ele a manda para dentro de casa, e diz: “eu num posso permitir que uma disgraça daquela aconteça de novo. Num posso!!, ele briga com ele mesmo.

No terceiro episódio, essa cena e algumas outras falas deixará a entender que foi ele que abusou de sua filha mais velha. Na novela das 21h, Marianinha será muito falada, mas a TV GLOBO não chamou uma atriz para fazer o papel.

Quitéria (Belize Pombal) e seu esposo, Venâncio, sumirão de cena quando o pistoleiro deixar santinha no bordel, porque para ele, ela manchou sua reputação. Os dois pegarão a estrada e vão desaparecer pelo mundão.

Nos episódios desta quarta-feira (24/01) Quitéria conversa com a patroa sobre sua filha, e deixará parecer que Venâncio realmente violentou e engravidou a primogênita, como saíram falando pela região. A patroa Nena dará conselhos para Quitéria, e dirá pra ela falar pra Marianinha que nem seu pai pode tocar em suas partes íntimas.

José Inocêncio também fica com um pé atrás quando o capataz diz que não quer vê-lo para falar da filha. Assim, ele acredita no boato que saiu de Venâncio, de que ele “cria as filhas para ele mesmo”.