Bebê-diabo? Mariana exige aborto e revolta Irma

Tia de Jove vai ter a surpresa da gravidez de Trindade

Mais rodada que prato de microondas? Não julgo! Depois de passar pelos braços de Zé Leôncio, Marcos Palmeira, no passado, Irma, Camila Morgado, não vai resistir aos encantos de Trindade, Gabriel Sater, e vai acabar engravidando do peão do diabo. Mariana, Selma Egrei, sugerirá um aborto, que será dado como uma “atrocidade” pela ruiva.

“Nós vamos voltar para o Rio. Amanhã mesmo. Primeiro para você fazer um exame confiável, para confirmar se está grávida mesmo”, dirá a matriarca.

O Velho do Rio, Osmar Prado, investe que se ela for seguir com a gravidez terá que pensar bem no assunto. A avó de Jove, Jesuíta Brabosa, fica horrorizada com a possibilidade de sua filha estar grávida novamente e da a ideia de um aborto.

“Eu vou tomar uma atitude. E interromper essa conversa antes que a senhora fale mais alguma atrocidade. Eu quero acreditar nessa vida que eu trago dentro de mim É fruto da confiança que Trindade passou para ela. É isso o que é ser mãe, afinal: lutar pela sua cria…Como a senhora, de certa forma, sempre fez por mim. E como eu farei por essa criança”, dirá Irma.