“A Vingadora vendeu show de R$100 mil no carnaval e meu cachê era de R$800,00”, revelou Tays Reis

A influenciadora revela que apesar de não parecer, ela era a única vocalista e a única mulher que a banda possuía.

Amores, mais cedo contei para vocês que a ex-Fazenda Tays Reis, se mostrou extremamente grata por ter participado do reality e revelou que faturou uma mega grana. Porém, em outro trecho do podcast ‘Pod dar Prado’, que é apresentado pelas influenciadoras Gabi Prato e Gyselle Bicalho, a influenciadora falou sobre outro projeto profissional que infelizmente não deu muito certo.

Para quem não sabe, antes de participar do reality da Record TV, lá em 2016, Tays Reis foi a vocalista da banda Vingadora, dona do hit “Metralhadora”. Porém, segundo ela, o seu trabalho na banda não era valorizado como deveria ser.

“A Vingadoras vendeu shows de R$100 mil no carnaval e meu cachê era de R$800,00… Passou o carnaval, foi pra R$1000,00 e não mudou”, desabafou Tays.

Por fim, a influenciadora conta que apesar do público achar que o grupo possuía outras meninas, devido ao vídeoclipe que estourou a banda, ela era a única cantora e a única mulher do grupo, afinal, as outras mulheres do clipe haviam sido contratadas apenas para fazer o vídeo.

“Eram quatro bailarinos, só tinha eu de mulher… é que no clipe tem muita menina, aí parece que elas [faziam parte], mas não era, elas foram só para o clipe. Só tinha eu de cantora e era só homem a banda, só tinha eu de mulher”, revelou a ex-integrante do grupo Vingadoras.