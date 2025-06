A Viagem: Vingança de Alexandre começa com aparição assustadora

O clima vai pesar nos próximos capítulos da reprise de A Viagem, novela em exibição no Vale a Pena Ver de Novo. Alexandre, o vilão interpretado por Guilherme Fontes, finalmente começa a agir no plano espiritual — e sua presença vai abalar a rotina de quem achava que o perigo havia terminado com sua morte.

Após sua condenação e suicídio, o espírito de Alexandre retorna ao mundo dos vivos com um único objetivo: vingança. “Minha missão é me vingar de todos os meus inimigos”, dispara ele em uma cena impactante, ao ser confrontado por Alberto na fazenda de Guiomar, o médico espiritualista que tenta fazê-lo entender que espíritos devem buscar o bem. A conversa, no entanto, não surte efeito, e o mal desencadeado por ele começa a tomar forma.

Alberto tenta convencer Alexandre de desistir de sua vingança

A primeira a ser atingida por sua energia sombria é Guiomar. Antes uma defensora do genro Raul, ela passa a se transformar drasticamente. Instigada pela influência maligna de Alexandre, começa a provocar conflitos dentro de casa e se torna uma ameaça ao casamento da filha, Andrezza.

Guiomar começa a agir de forma estranha, sob influencia de Alexandre

Uma das cenas mais arrepiantes da novela está prestes a ir ao ar: enquanto Guiomar declara que sua força vem de uma árvore da fazenda, Alexandre surge sentado entre os galhos, observando-a, silencioso. É o início de uma sequência de fenômenos sobrenaturais: vozes misteriosas, vultos assustadores e objetos quebrados sem explicação.

Aos poucos, Guiomar começa a sentir calafrios, e seu comportamento muda radicalmente. A mulher passa a responder Raul com grosseria e sarcasmo, revelando o quanto está sendo manipulada pelo espírito vingativo.