‘A Viagem’: Téo troca Diná por Lisa e atrai fúria de Alexandre

Gente, fiquei sabendo que o destino de Téo vai tomar um rumo inesperado nos próximos capítulos da reprise de ‘A Viagem’, no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. Cansado das brigas com Diná e da pressão do relacionamento, ele decide dar um basta no casamento. Mas o que era para ser um recomeço se transforma em um novo pesadelo.

Téo conhece Lisa e se encanta por ela.

Logo após o rompimento, Téo se aproxima de Lisa — sem saber que ela é ex-namorada de Alexandre, seu ex-cunhado e atual inimigo do além. O primeiro contato entre os dois acontece de forma casual, quando ela passa mal durante exames e é socorrida por Téo no hospital. Sensibilizado, ele se oferece para levá-la até em casa, e um clima surge entre os dois. Dias depois, Téo retorna ao apartamento de Lisa para devolver um brinco esquecido em seu carro, e a chama da paixão se acende de vez.

Mesmo sabendo que Lisa namora Mauro e já foi envolvida com Alexandre, o advogado se deixa levar pelo sentimento — e acaba mergulhando em um romance proibido.

Diná não deixará barato esse novo romance.

Mas a felicidade tem prazo de validade. O espírito perturbado de Alexandre descobre a ligação entre o casal e, tomado pela sede de vingança, começa a influenciar Téo espiritualmente. A obsessão do além o deixa mais agressivo e desequilibrado, o que pode levar o novo relacionamento a um beco sem saída. Para piorar, Diná se recusa a aceitar o fim do casamento e não vai deixar Téo seguir em paz com Lisa.