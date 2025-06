‘A Viagem’: Mensagem do além faz Otávio mudar perspectiva.

Nos próximos capítulos de A Viagem, a novela que vem emocionando o público no Vale a Pena Ver de Novo, Otávio passará por um momento tocante. À beira de desistir da vida após o diagnóstico de um câncer, o advogado receberá um presente inesperado do plano espiritual: uma carta psicografada da esposa falecida.

A responsável por entregar a mensagem é Alberto, médico e amigo leal de Otávio, que o acompanha em sua jornada espiritual. O conteúdo da carta, cheio de afeto e ensinamentos, faz o advogado cair no choro e muda sua perspectiva. A partir dali, ele reencontra forças para seguir em frente.

Alberto entrega a Otávio a carta psicografada de sua falecida esposa.

A esposa desencarnada agradece o carinho com que ele criou os filhos, Dudu e Júnior, sempre contando com o apoio fiel de Glória, a governanta que virou uma verdadeira figura materna para os meninos. A carta também traz um convite para o recomeço, encorajando Otávio a abrir o coração para uma nova chance no amor.

“Compartilhe da sua felicidade. Aprenda que somos espíritos imortais e que renascemos muitas vezes… Refaça sua vida e seja feliz”, diz um trecho marcante da carta, que toca profundamente o personagem.

Otávio se emociona e é consolado por Alberto.

Com essas palavras ecoando na alma, Otávio começa a enxergar com outros olhos a conexão intensa que sente por Diná, a quem passa a considerar parte de algo maior — a ponto de buscar uma regressão espiritual para entender esse laço.