‘A Viagem’: Alexandre faz primeira vítima e possui Guiomar

Gente, os babados dessa semana vem direto do além! Na trama ‘A Viagem’, Alexandre morreu mas não vai dar paz pra ninguém. Ele vai começar pela sogra do irmão, ele é o cão gente!!!

23/06 (Segunda-feira)

Téo avisa Josefa que pretende ir embora. Diná tenta encontrar Otávio e quase o agride, mas os dois acabam conversando sobre a conexão que sentem. Alberto diz a Otávio que ele poderá viver seu amor por Diná em outras vidas. Diná contrata um detetive para seguir Téo. Estela revela que está namorando Alberto. Carmem reencontra o ex-namorado Mauro. Téo é seguido pelo detetive. Raul diz a Guiomar que Andrezza tem poucas chances de engravidar. Tato reclama da postura de Diná e pede que ela não vá mais à sua casa.

24/06 (Terça-feira)

Carmem procura emprego. O Mascarado devolve a caneta de Fátima. Alberto sugere que Diná ligue para Otávio para se desculpar. No Vale dos Suicidas, Alexandre resiste à salvação. Alberto organiza uma oração por ele. Estela conta que foi pedida em casamento. O detetive informa Diná sobre os passos de Téo e ela fica surpresa por não haver nenhuma mulher envolvida. Diná e Téo fazem as pazes. Otávio arma para Queiroz se aproximar de Diná como novo sócio.

25/06 (Quarta-feira)

Queiroz tenta convencer Diná que não tem ligação com Otávio. Téo ajuda Lisa no oculista e a leva para casa. Diná percebe que ele estava sem aliança. Paty perde a aliança do pai. Estela briga com Tibério. Alberto tenta se declarar para Estela, sem sucesso. O Mascarado inicia campanha do agasalho. Diná tenta tirar a máscara dele, mas ele não deixa. Lisa e Téo trocam olhares. Otávio encontra Diná no consultório. Ismael aparece e procura Estela e Bia.

Guiomar começa a se sentir mal e passa a provocar Raul.

26/06 (Quinta-feira)

Otávio é duro com Tato. Queiroz fecha negócio com Diná. Lisa conta a Mauro que Téo a ajudou, o que desperta ciúmes. Guiomar se entristece por não ter netos. Ismael tenta reatar contato com Estela e Bia, mas é expulso por Diná. Tato chega bêbado e é repreendido pelo pai. Alberto promove nova oração por Alexandre. Estela se desculpa com o Mascarado. Mauro fala sobre Carmem com Téo, sem revelar que Lisa é sua namorada. Guiomar começa a agir com frieza, influenciada por Alexandre.

Ismael volta para casa.

27/06 (Sexta-feira)

Guiomar provoca Andrezza e Raul. Maroca pune Paty por ter perdido a aliança de Téo. Bia discute com a mãe por causa de Ismael. Téo avisa que irá para Brasília e Diná finge indiferença, mas pede a Aristides para segui-lo. No aeroporto, Diná é perseguida por um homem e Otávio a salva. Diná e Estela jogam as cinzas de Alexandre no mar. Lisa comenta que Carmem quer sair da locadora. Dudu procura Diná e diz que a odeia. Bia revela a Ismael que Diná contratou um detetive para seguir Téo.