“A única vista feia do meu apartamento é a casa da Sonia Abrão”, dispara Silvia Poppovic

A comunicadora abriu as portas do seu apartamento e recebeu Cátia Fonseca do ‘Melhor da Tarde’

Nós sabemos o que é viver com a vida do seu apartamento dando de frente com o apê do vizinho, não é mesmo Silvia Poppovic? A comunicadora deu a entender que não gostava da vista do seu apartamento, pois ele dava de frente para o prédio de Sonia Abrão. Em entrevista para Cátia Fonseca ela ainda contou que teve que colocar uma cortina para tapar a vista. “O meu desafio de decoração era colocar uma cortina que não tirasse a luz da sala porque a gente almoça aqui e ao mesmo tempo tapasse essa vista, que é a única vista feia do meu apartamento que dá para o outro prédio”, disse. Ela ainda completou: “Neste prédio mora a Sonia Abrão, minha vizinha, ela mora aqui do lado, é a única vista que eu não gosto”, finalizou.