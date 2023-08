“A última vez que vi a Larissa foi em Abril”, confessa Silvana Taques

Após a repercussão da entrevista da filha ao Fantástico, Silvana Taques se emociona ao dar sua versão da história para o Domingo Legal.

Antes de soltarem a tão esperada entrevista, Chris Flores explicou a motivação para a entrevista a Celso Portioli: “Até agora a gente ouviu a versão da Larissa. E, no jornalismo, a gente tem que ouvir os dois lados. A gente gosta muito da Larissa. Por que eles [pais] decidiram falar com a gente? Pelo respeito, carinho e confiança que eles têm na família SBT”.

A apresentadora ainda afirmou: “Sobre a questão do dinheiro, porque as pessoas acham que toda a fortuna da Larissa agora está com os pais – e não está”. O SBT, porém, não divulgou a íntegra da entrevista com a mãe de Larissa Manoela neste domingo, prometendo uma exibição maior no Fofocalizando desta segunda, 21.

Em momento da entrevista, a mãe falou sobre o encontro mais recente com Larissa Manoela: “[A última vez] que eu a vi foi em abril, acho. Eu estava arrumando as coisas em casa, ela perguntou ao moço que cuida do jardim, ouvi a vozinha dela, falei para ela vir conversar, mas ela não aceitou o meu pedido. Não deveria ter esse portão, que realmente tinha, não deveria haver esse portão físico e esse portão que nos separou, porque ela estava na casa dela também, justamente a última casa que compramos para melhorar tudo para ela”, declarou.

Ao ser questionada sobre o áudio em que disse que só teria título de mãe para a artista a partir de então, Silvana se defendeu: “Anteriormente, a gente estava conversando sobre o futuro dela, como mãe dei minha opinião, como toda mãe dá opinião aos filhos, e ela simplesmente falou: ‘já fiz a minha escolha, assim como vocês fizeram, estou fazendo descobertas como mulher’. E aí eu disse que já que eu não poderia ser ouvida, pelo jeito eu só teria o título de mãe. Com certeza continuo sendo a mãe dela e vou ser até o resto da minha vida”.

Silvana chorou durante a entrevista ao dizer que, momentos antes, estava dobrando as roupas da filha para enviá-las a Larissa, que está vivendo no Rio de Janeiro e a própria Chris Flores confirmou o fato, pois assim que chegou no local, viu Silvana guardando as roupas da filha.