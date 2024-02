A traição de Chico Moedas inspirou o look debochado de Luísa Sonza no Carnaval de Recife

Ela faz o look conceitual e debochado dela! Foi exatamente assim que a cantora Luísa Sonza deu o play nos seus shows de Carnaval na noite deste sábado (10) e apareceu com um look todo trabalhado no deboche fazendo referência à traição cometida pelo influenciador Chico Moedas, seu ex-namorado.

No seu perfil do Instagram, a loirinha compartilhou com seus milhares de seguidores, o look escolhido para sua apresentação no Marco Zero, em Recife (PE), com direito a chapéu de cowboy com chifre e lágrimas de glitter. As fotos ainda foram registradas em um banheiro, local onde o influenciador foi flagrado traindo Luísa. AAAAAAHHHHH, MEU DEEEEEUS! E Luísa ainda escreveu “A emocionada”, na legenda da publicação.

Os internautas ficaram eufóricos com a fantasia e com o afronte da gata, e em seguida teceram mil elogios: “Menina Luísa, você arrasa”, comentou um seguidor. “Já dizia Shakira: as mulheres já não choram, as mulheres faturam”, apontou outro. “A referência do banheirooooo”, disse mais um.