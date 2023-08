“A próxima galinha lá vai ser Patrícia Abravanel”, dispara Nicole Bahls

A modelo esteve no Programa Silvio Santos e não deixou de falar sobre o nome dos seus animais na sua fazenda famosíssima

A fazenda de Nicole Bahls voltou a tomar conta dos tablóides, mas ainda não recebi meu convite para ver tudo de pertinho e poder escrever com mais detalhes para vocês. Aloca! Ontem (06), a musa esteve no Programa Silvio Santos com Inês Brasil e disse que a próxima galinha da sua fazenda vai ter nome de Patrícia Abravanel.

“É verdade que seus animais têm nomes de artistas?”, questiona Patrícia.

Logo Nicole responde: “Têm nomes de artistas, tem uma galinha lá… A próxima galinha lá vai ser Patrícia Abravanel”