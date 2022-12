“A produção de A Fazenda é muito mais humana”, compara Kerline

Ex-BBB não deixou de comparar os dois realities que já participou e ainda disse que com todo o quebra pau, A Fazenda é menos preto no branco

Olha ela! Kerline saiu da Fazenda já soltando o verbo e não deixou de comprar os dois realities que participou, BBB e A Fazenda. A loira contou que a produção do reality da Record é mais humana do que do BBB que é mais preto no branco,d izçendo ainda que a produção do reality da Globo é mais rígida com os participantes.

“As duas produções são muito boas. Mas tem uma coisa que eu tenho que eu vou tirar o meu chapéu: a produção de A Fazenda é muito mais humana”, comentou no Link Podcast.

Ker ainda completou: “Queira ou não, você pode achar que tem muito quebra-pau mas é [mais humana]. A do BBB é muito preto no branco. Isso aqui é assim, vai. Eles são rigorosíssimos”.

“A diferença, a dinâmica, é tudo amarrado. Aquela roça… A gente pode morrer de fazer estratégias e nunca sai como imaginamos. Provas bem elaboradas, cenário impecável, o lampião que deixa a gente perturbado”, disparou.