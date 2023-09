“A opinião dos outros não me importa”, dispara Stênio Garcia após polêmica

O ator abriu o seu coração e rebateu as críticas diante do resultado de sua harmonização facial e disse que o término do seu contrato com a Globo foi um baque

Stênio Garcia enfrentou diversas polêmicas na sua vida pessoal depois de realizar uma harmonização facial. Além de tudo isso, ele enfrentou um problema grave com a septicemia e teve que superar a demissão da TV Globo. Em entrevista à Revista Caras, ele contou detalhes sobre os próximos passos de sua vida. “Sou duro na queda! Deixa as pessoas falarem o que quiser. Sei que estou vivo, isso que importa. Acredito na força da mente e faço o que quero, sou um rebelde nesse sentido!”, dispara ele. Marielene ainda completa: É terrivel ser vítima de notícias falsas. Tudo o que aconteceu é fruto das sequelas da covid-19 e Stênio não tem muito a cultura da medicina, dos remédios, por isso, tenho que cuidar, estar sempre por perto”. Os dois ainda falaram sobre a harmonização. “Fiz pelo trabalho e porque gosto de me sentir bem, meu corpo é objeto do meu ofício. Tenho um rosto primitivo, de matuto, e quis suavizar isso”, fala ele, julgado à exaustão pelo aspecto inchado. “O inchaço era por conta da cortisona, da medicação, mas as pessoas gostam de cuidar da vida do outro. Na harmonização, ele só colocou botox e ácido hialurônico”, explica Mari.