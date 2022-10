A movimentada vida amorosa de Nádia Pessoa: “Selton Mello ficou me ligando e Eduardo Costa me ligava todos os dias”

Em entrevista ao podcast ‘Link Cast’ a loira contou detalhes sobre sua vida amorosa com os famosos

Ei Nádia, tô de olho viu gata? Estive ligadinha na participação da senhora no Link Cast com Matheus Baldi. Pra quem não sabe a musa deu detalhes de sua vida amorosa na entrevista, contando sobre de um encontro com Selton Mello e sua “amizade” com Eduardo Costa.

“Fui uma estreia de um filme do Selton Melo e ele estava lá, eu era muito fã, falei: ‘Vou, ou não vou fazer uma foto com ele?’. Meu celular descarregou ele tirou do dele, me mandou e ficou ligando querendo me ver. Falou: ‘Tô aqui no barzinho, vem pra cá'”, contou

E não parou por aí: “Assim que eu me separei ele já veio em cima e ele me ligava todos os dias, passávamos 3h no telefone e ele é muito inteligente, eu gosto de homem inteligente, conversávamos sobre tudo”, declarou.